Washington'daki Seyahat Fuarında Türkiye'ye İlgi

Washington'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve ABD'deki turizm sektörünün önemli paydaşlarını bir araya getiren "Seyahat ve Macera Fuarı"nda Türkiye, en çok ilgi gören ülkeler arasında oldu.



ABD'deki turizm sektörünün önemli fuarları arasında bulunan ve Washington Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Seyahat ve Macera Fuarı"nda, Türkiye turizmi ve kültürünün tanıtıldığı standa katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.



Türkiye ile ilgili detaylı bilgilerin verildiği stantta katılımcılar, başta İstanbul olmak üzere birçok turistik destinasyona yönelik bilgi aldı.



Türkiye'nin Washington Kültür ve Tanıtma Müşaviri Görkem Kurşunlu Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yıl bu fuarda ülkemiz, özellikle 2016'da yaşanan kayıpları telafi etmek için yoğun bir şekilde tanıtım çalışmalarına devam etmekte." dedi.



Dünyaca ünlü seyahat sektörü yazarları, televizyon ve gazetelerin yanı sıra ve turizm kanaat önderlerinin iki gün boyunca fuarda dünya seyahat trendleri konusunda Amerikalıları bilgilendireceğini aktaran Karakuş, şöyle devam etti:



"Fuarda 'picture yourself in Turkey (Türkiye'de resminizi çekin)' isimli bir tema ile ilk kez ülkemizden 10 farklı destinasyona ait görsellerin önünde 'green box' teknolojisi ile fotoğraf çektirip kendilerine hediye ediyoruz. İlk gün için ülkemize duyulan yoğun ilgiden 'photo booth' ve tanıtım stantlarımıza olan talep ve ilgiden oldukça memnunuz. İnşallah 2017 de ülkemiz yine Amerikalıların en çok gitmek istedikleri yerlerden biri olacak."