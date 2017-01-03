Volkswagen'e Bir Dava da Almanya'dan





Almanya'da faaliyet gösteren tüketici hakları derneği myright.de Braunschweig Eyalet Mahkemesi'nde Volkswagen'in emisyon ölçüm testlerini yanıltmasından kaynaklanan hak kayıpları için dava açtı.



Dernek, Alman otomobil devinin, hileli yazılım kullanarak manipüle ettiği emisyon testleri skandalı yüzünden mağdur olan Volkswagen sahiplerine, araçlarını satın aldıkları fiyatın tamamının ödenmesini savunuyor.



Jan Eike Andresen, Myright.de: "Bizim hedefimiz olaydan etkilenen tüm Almanların araçlarını Volkswagen'e geri verebilmelerini ve karşılığında ödedikleri tüm ücreti geri alabilmelerini sağlamak. Elbette araçlarını ellerinde tutmak isteyenler de olacaktır. Onlar da araçlarının uğradığı değer kaybından kaynaklanan tazminatlarını alacaklardır."



Wolksagen, dünya genelinde 11 milyondan fazla dizel motorlu aracının hava kirliliğini ölçen sistemini devre dışlı bırakan gizli bir yazılım yüklü olduğunu itiraf etmiş, piyasa değerinin rekor düzeyde azalmasına neden olan skandalın ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da milyarlarca euroluk cezalarla yüzleşen şirket tarihinin en büyük krizi ile baş başa kalmıştı.



myright.de Volkswagen'e açtığı davayı kazanırsa şirket 100 binin üzerinde araç sahibine ödeme yapmak zorunda kalacak.



Auteur: euronews-tr



Tags: Volkswagene dava Almanya bir Adalet Almanyadan Volkswagen Gepost: 03 januari 2017