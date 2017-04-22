Voleybol: Vestel Venüs Sultanlar Ligi
Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Meryem Tekol PelenkHalkbank: Seda Uslu Eryüz, Starcevic, Grigoreva, Salas, Fulden Ural, Celda Durukan (Derya Çayırgan, Aslıhan Kuluç, Tutku Burcu Yüzgenç, Yeliz Basa Baskan, Hande Naz Şimşek)Çanakkale Belediyesi: Seda Arısoy, Jerkov, Sinem Barut,...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Meryem Tekol Pelenk
Halkbank: Seda Uslu Eryüz, Starcevic, Grigoreva, Salas, Fulden Ural, Celda Durukan (Derya Çayırgan, Aslıhan Kuluç, Tutku Burcu Yüzgenç, Yeliz Basa Baskan, Hande Naz Şimşek)
Çanakkale Belediyesi: Seda Arısoy, Jerkov, Sinem Barut, Ceren Kestirangöz, Jana Kulan, Beyza Arıcı (Şule Yetimoğlu, Buse Kayacan, Elif Uzun, Ceren Çınar)
Setler: 22-25, 11-25, 25-18, 25-21, 15-6
Süre: 136 dakika (34, 27, 28, 34, 13)
Voleybol Vestel Venüs Sultanlar Ligi klasman grubu ikinci maçında Halkbank, Çanakkale Belediyesi'ni 3-2 yendi.
Serinin son maçı 25 Nisan'da Çanakkale'de oynanacak.
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