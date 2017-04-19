Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: AnafartalarHakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Yasin OkumuşÇanakkale Belediyespor: Beyza Arıcı, Seda Arısoy, Gözde Dal İrgi, Jerkov, Ceren Kestirengöz, Jana Kulan (Şule Yetimoğlu, Elif Uzun, Hande Şahbaz)Halkbank: Seda Uslu, Starcevic, Grigoreva, Burcu Yüzgenç, Salas, Hande Naz Şimşek...
Salon: Anafartalar
Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Yasin Okumuş
Çanakkale Belediyespor: Beyza Arıcı, Seda Arısoy, Gözde Dal İrgi, Jerkov, Ceren Kestirengöz, Jana Kulan (Şule Yetimoğlu, Elif Uzun, Hande Şahbaz)
Halkbank: Seda Uslu, Starcevic, Grigoreva, Burcu Yüzgenç, Salas, Hande Naz Şimşek (Derya Çağırgan, Aslıhan Kılıç, Başak Yeliz Aşkan, Fulden Ural, Ceyda Durukan)
Setler: 25-13, 25-19, 16-25, 18-25, 15-8
Süre: 115 dakika (23, 26, 25, 26, 15)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi Klasman Grubu ilk maçında Çanakkale Belediyespor, Halkbank'ı 3-2 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı 22 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da TVF Başkent Spor Salonu'nda oynanacak.
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