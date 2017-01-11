Voleybol: Erkekler Kupa Voley

Salon: Balıkesir Yeni





Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yasin Okumuş



Halkbank: Burutay Subaşı, Mustafa Ramazanoğlu, Kemal Kayhan, Emre Batur, Kooy, Miljkoviç (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Vincic)



İstanbul BBSK: Rouzier, Özkan Hayırlı, Arslan Ekşi, Mert Matiç, Marechal, Kadir Cin (Burak Mert, Erdem Sonat, Coskoviç, Pirice, Le Goff)



Setler: 25-20, 28-26, 28-26



Süre: 93 dakika (26, 36, 31)



Voleybolda Erkekler Kupa Voley yarı final karşılaşmasında Halkbank, İstanbul BBSK'yi 3-0 yenerek finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.



Fenerbahçe ile Halkbank yarın 19: 00'da şampiyonluk için karşılaşacak.