Vodafone Arena,avrupa Ligi 2019 Finali ve Süper Kupa Finali İçin Evsahipliğine Aday

İstanbul-DHA, UEFA, Vodafone Arena Stadı'nın UEFA Avrupa Ligi 2019 finali ve Süper Kupa finali için aday olduğunu duyurdu







Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Beşiktaş Yönetimi ile görüşerek ve evrakları toplayarak 2018-2019 sezonundaki UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Süper Kupa finalinin Vodafone Arena'da oynanması için UEFA'ya yaptığı başvuru kabul edildi.



UEFA İcra Komitesi, 6 Haziran 2017 tarihine kadar yapılacak başvuruların sonuçlarını Eylül 2017'de açıklayacak.



Diğer aday şehir ve statlar şöyle:



Bakü - Olimpic Stadium



Tiflis - Dinamo Arena



Frankfurt - Frankfurt Stadion



Stuttgart - Arena Stuttgart



Glasgow - Hampden Park



Sevilla - Estadio Ramon Sanchez Pizjuan



