Oyunbaz, 10. yaşını bir Çehov eseri olan "Vişne Bahçesi" ile 23 Nisan'da, Ankara Tatbikat Sahnesi'nde kutluyor.



On yıl önce Çehov'un "Martı"sı ile tiyatro seyircisine merhaba diyen Oyunbaz, 10. yılında yine bir Çehov eseriyle Ankara seyircisiyle buluşuyor. Yönetmenliğini Abdullah Cabaluz'un üstlendiği, Ataol Behramoğlu çevirisi temel alınarak Oyunbaz tarafından derlenen Vişne Bahçesi, Çehov'un en önemli yapıtlarından.



Oyun Üzerine



Vişne Bahçesi, feodal düzenin yıkılmakta olduğu 19. yüzyıl sonu Çarlık Rusya'sında, nesli tükenmekte olan bir sosyal ve ekonomik dinozoru temsil eder. Çehov, diğer oyunlarında sosyal değişimden sadece bahsederken, bu son ve en büyük öyküsünde, değişimi oyunun merkezine yerleştirmiştir. Bütün insanlığı doyurabilecek büyüklükteki bu vişne bahçesi, artık kendi sahiplerini bile besleyemez durumdadır.



Sahiplerine göre, kendi lekesiz geçmişleriyle özdeşleşen bahçe, bir devrimcinin gözünde kölelerin terleri ve kanlarıyla sulanmış bir servetin temsilidir. Geçmişe sıkı sıkı tutunmuş toprak sahibi aristokratlar ve geleceği sınırsızca düşleyen idealist öğrenciler arasından sıyrılan "yeni burjuvazi" ise, kölelikle yoğrulmuş geçmişine duyduğu öfke ve torunlarının geleceğini inşa etme hayalinin hırsıyla, bugünü hızla dönüştürmektedir.



Değişimin kaçınılmazlığı içinde, oyun kişilerinin öznel istekleri, dönemin nesnel gereklilikleriyle çatışır durur. Karakterler olup biteni, geçmişe övgüler düzerek, bugünden yakınarak ve geleceği kaygıyla bekleyerek seyrederler. Vişne Bahçesi'nin idealist öğrencisi Trofimov'un deyişiyle, hayatlarında bir kez bile olsun gerçeğin doğrudan doğruya gözlerinin içine bakamayan bu insanlar, her an, sadece felsefe yapar, can sıkıntısından yakınır ya da kafayı çekip dururlar.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Tatbikat Sahnesi Ankara



Mekan Adresi : Güneş Sok. No: 21



Başlangıç Saati : 23.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Vişne Bahçesi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır