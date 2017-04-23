Viranşehir'de Kulüplere Malzeme Yardımı

Viranşehir ilçesinde spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı.



İlçe stadında gerçekleştirilen programda, Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından ilçede faaliyet gösteren 4 amatör kulübe spor malzemesi dağıtıldı.



Kaymakam Ömer Çimşit, yaptığı konuşmada, 300 sporcuya Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı tarafından spor malzemesi ve kıyafet desteğinde bulunduğunu söyledi.



Amatör kulüplerin yetenekli gençlerin yetişmesini sağladığını belirten Çimşit, "İlçemizde sporu yaygınlaştıran ve çocuklarımızın zararlı alışkanlıklardan uzak durmasına vesile olan amatör kulüplerimize sağlanan bu desteğini önemsiyoruz. Bu tür yardımlar amatör kulüpler arasından eşit bir şekilde devam edecektir." diye konuştu.



Programa, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, Belediye Başkan Yardımcısı Aslan Çiftçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.