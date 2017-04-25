Vezirhan'da Bahar Futbol Turnuvası Devam Ediyor

Vezirhan'da bu yıl 7'incisi düzenlenen geleneksel Bahar Futbol Turnuvası'nın dördüncü günü tamamlandı.



Vezirhan Belde Stadında Vezirhan Belediyesi tarafından organize edilen turnuvanın dördüncü günündeki müsabakalarda, Çikaskondikasspor, Kervansaraysporu 7-5 yenerken, günün diğer müsabakasında Vatanseverlerspor, Vezirmadensporu 8-2 yendi. - BİLECİK