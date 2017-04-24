Vezirhan'da Bahar Futbol Turnuvası Devam Ediyor

Vezirhan'da bu yıl 7'incisi düzenlenen gelenek Bahar Futbol Turnuvası'nın ikinci ve üçüncü günleri tamamlandı.



Vezirhan Belde Stadında Vezirhan Belediyesi tarafından organize edilen turnuvanın ikinci günündeki müsabakalarda, Demisaşspor Kervansaraysporu 6-0 yenerken, günün diğer bir maçında San Marinospor ve Vezirmadenspor 4-4 berabere kaldı. Üçüncü günde yapılan turnuvada ise; Karaelmaspor, Akıncılarspor'u 7-1, Dirilişpor da, Demisaşspor'u 4-1 yendi. - BİLECİK