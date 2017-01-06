Verem Savaş Birimi Öğrencileri Bilgilendirdi

Oltu Toplum Sağlığı Merkezi Oltu'daki öğrencilere Verem Hastalığını anlattı.



Oltu Toplum Sağlığı Merkezi Verem Savaş Birimi tarafından 70. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası olması nedeniyle etkinlikleri kapsamımda ilçede eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunan tüm okullarda verem hastalığı ile ilgili eğitim verildi.



Toplumun yoğun olduğu yerlerde verem hastalığı ile ilgili broşür dağıtılırken veremin insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olmasına rağmen hala tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak önemini korumakta olduğuna dikkat çekildi.



Oltu Toplum Sağlığı Merkezi Verem Savaş Biriminden Orhan Yeşilyurt, "DSÖ küresel tüberküloz 2016 Raporu'na göre 2015 yılında dünyada 10.4 milyon yeni tüberküloz vakası tespit edilmiştir. Bunların 5,9 milyonu erkek, 3,5 milyonu kadın ve 1 milyonu çocuktur. Rapora göre 2015 yılında dünya genelinde en çok ölüme yol açan 10 nedenden biridir ve 1,8 milyon kişinin tüberküloz hastalığından hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Ülkemizde ise 2015 yılında kayıtlı toplam 12.772 verem hastası olup bu hastalık halen ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Verem hastalığının etkeni "Mycobacterium tuberculosis"basilidir. Verem basilinin kaynağı, tedavi görmemiş veya düzenli tedavi görmeyen aktif akciğer veremi olan hastalardır. Verem hastalığı, hasta insanlardan öksürme, hapşırma ile ortama yayılan mikrobun, solunum yoluyla alınması sonucu bulaşır ve tedavi edilmeyen her hasta yılda 10-15 kişiye verem hastalığını bulaştırır" dedi.



İlçe merkezi ve köylerdeki okullarda bilgilendirmeler yapan Verem Savaş Biriminden Arzu Bülbül ise "Verem hastalığı en çok akciğerleri tutmakta olup hastalık lenf bezleri, kemikler, böbrekler gibi diğer organlarda görülebilir. Bu hastalık; halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, gece terlemesi, öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, nefes darlığı gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Özellikle iki-üç haftadan uzun süren öksürükte veremden şüphelenmek gerekir. Oltu Toplum Sağlığı Merkezi Verem Savaşı Biriminde verem hastalığının teşhis ve tedavisi ücretsiz olarak yapılmakta olup bu hastalığın tedavisinde kullanılan bütün ilaçlar Verem Savaş Birimlerimizce ücretsiz verilmektedir." diye konuştu. - ERZURUM