Veli Kavlak'tan Şampiyonluk İddiası

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası grup etabı 5. maçında Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlayan Beşiktaş sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.



Veli Kavlak, Darıca Gençlerbirliği maç sonu açıklaması



Uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez 11'de yer alan Veli Kavlak, maç sonu yayıncı kuruluşa konuştu.



Veli Kavlak maç sonu açıklamasında, "Çok uzun bir süre oldu. Farklı duygular içerisindeydim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. İyi oynadığımı düşünüyorum. Biraz daha kondisyon yüklemem lazım. Kolumun biraz daha esneklik kazanması lazım, onlar hep adım adım olacak. İnşallah birkaç hafta sonra onu da elde ettikten sonra yüzde yüz sahalara çıkarım. Bu sezon da çok iyi futbol oynuyoruz. Şampiyonluğun en büyük adayıyız." ifadelerini kullandı.



Veli Kavlak, Darıca Gençlerbirliği maçında nasıl oynadı?



Beşiktaş'ta aylardır sakatlıklarla boğuşan Veli Kavlak da forma giydi. 45 dakika sahada kalan Veli, fazla risk almadı. 38 kez topla buluşan tecrübeli orta saha %92.1'lik pas isabet oranı ile garanti oynadı ve bir de kilit pas verdi.



Veli şut çekmeden ilk yarıyı tamamlarken savunmada bir kez top çaldı ve bir kez de top kesti. Veli ayrıca girdiği 6 ikili mücadelenin 2'sini kazanabildi, 2 kez de faul yaptı.