Vanlı Resim Ustası 40 Yılını Verdiği Eserlerini Yırttı

Van'da yaşayan 64 yaşındaki Fransızca öğretmeni Ahmet Güleryüz, yaklaşık 40 yılını verdiği resimlerini kimsenin sahiplenmediği gerekçesiyle yırtarak imha etme kararı aldı.



Kübizm ve Sürrealizm akımlarıyla 14 yaşından bu yana çizdiği yaklaşık 2 bin 500 eserini imha etme kararı aldığını belirten Güleryüz, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere birçok kuruma başvuruda bulunduğunu, ancak kimsenin kendisine ve eserlerine sahip çıkmadığını öne sürdü. Çizimlerini yemek kaşığı, çatal, bardak ve ütü altı gibi materyaller yardımıyla gerçekleştirdiğini ve dünyada bu eserlerin bir benzerinin olmadığını savunan Güleryüz, "Aslında ben Fransızca öğretmeniyim, ama hobi olarak resim yapıyorum. 14-15 yaşlarından beri çizim yapıyorum. Sonra resimlerimi alarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Resim Bölümü'ne gittim. Bana dediler ki 'hocam bunları çizmeye devam et', ben de devam ettim ve şu anda yaklaşık olarak elimde 2 bin 500 civarında eser bulunmaktadır" dedi.



"Resimlerle mesaj vermeye çalıştık"



Bu resimlerin Kübizm ve Sürrealizm olarak adlandırıldığını ifade eden Ahmet Güleryüz, "Bu çalışmalar değişik kaynaklarda kullanılabilir. Bu çalışmalar herhalde dünyada eşi benzeri olmayan çalışmalardır. Değişik materyaller kullanarak bu resimleri çizdim. Bir resim yaklaşık 3 günümü alıyor. Her resmin ayrıca bir hikayesi vardır. Resimlerle mesaj vermeye çalıştık. Bunlar tekstil sanayide, dericilik, ayakkabıcılık gibi birçok alanda kullanılabilir. Bugün birçok yabancı markanın bu tarz amblemleri olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.



Bu sanata yaklaşık 40 yıl emek harcadığını anlatan Güleryüz, şunları söyledi:



"Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere TRT, modacılar, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Denizli Sanayi Odası (DSO) ve Van Ticaret ve Sanayi Odası'na (TSO) bu eserlerimi gönderdim, ancak herhangi bir yanıt alamadım. Bu çalışmaların bir kıymeti yoksa, ben ne yapayım? Niye çalışayım? Benim emeğime yazık. Bu çalışmalar hiçbir yerde bulunacak çalışmalar değil. Dolayısıyla bir kıymeti olmayan bu çalışmalarımı imha etme kararı aldım. Bunları gözlerinizin önünde teker teker yırtıyorum. Bir değer bulmuyorsa, yapacağımız şey de budur."



Sahip çıkan olmazsa 2 bin 500 eserinin tamamını yırtacak



Kameralar karşısında elinde bulunan birçok eseri yırtarak imha eden Ahmet Güleryüz, kendisine ve eserlerine sahip çıkan olmazsa, 2 bin 500 eserinin tamamını da imha edeceğini ifade etti. - VAN