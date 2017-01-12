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Van Gogh

Van Gogh

Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Van Gogh, 12 Ocak'ta Nazım Hikmet Kültür Evi'nde izleyicisiyle buluşuyor.

Van Gogh

Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Van Gogh, 12 Ocak'ta Nazım Hikmet Kültür Evi'nde izleyicisiyle buluşuyor.

"Van Gogh'un yaşadıklarına, resme başlayışından intiharına kadar geçen süreye atölyesinde çok yakından tanık olmak ister misiniz?

"Bir yüzden sevgi çıkarılabilir mi ya da bir yüze sevgi eklenebilir mi?"

Tiyatrogerçek'ten sevmek ve çalışmak üzerine kurulu bir hayat hikayesi... Bir portre...

Van Gogh'un yaşadıklarına, resme başlayışından intiharına kadar geçen süreye atölyesinde çok yakından tanık olmak ister misiniz?"

Yazan: W. Gordon Smith

Çeviren: Ülkü Tamer

Oynayan - Yöneten: Hakan Gerçek

Sahne Tasarımı: Nurullah Tuncer

Işık Tasarımı: Cem Yılmazer

Kostüm - Aksesuar: Aslı Ataseven

Video Tasarımı: Doğuş Bitecik

Müzik: Aria

Vokal: Oya Küçümen

Kaynak: Etkinlik.io

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