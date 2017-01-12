Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Van Gogh, 12 Ocak'ta Nazım Hikmet Kültür Evi'nde izleyicisiyle buluşuyor.



"Van Gogh'un yaşadıklarına, resme başlayışından intiharına kadar geçen süreye atölyesinde çok yakından tanık olmak ister misiniz?



"Bir yüzden sevgi çıkarılabilir mi ya da bir yüze sevgi eklenebilir mi?"



Tiyatrogerçek'ten sevmek ve çalışmak üzerine kurulu bir hayat hikayesi... Bir portre...



Van Gogh'un yaşadıklarına, resme başlayışından intiharına kadar geçen süreye atölyesinde çok yakından tanık olmak ister misiniz?"



Yazan: W. Gordon Smith



Çeviren: Ülkü Tamer



Oynayan - Yöneten: Hakan Gerçek



Sahne Tasarımı: Nurullah Tuncer



Işık Tasarımı: Cem Yılmazer



Kostüm - Aksesuar: Aslı Ataseven



Video Tasarımı: Doğuş Bitecik



Müzik: Aria



Vokal: Oya Küçümen