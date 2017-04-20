Van'da Yöresel Yemek Yarışması

Van Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 'Turizm Haftası' etkinlikleri kapsamında kadınlar arası yöresel yemek yarışması düzenlendi.



Van-Şişli Öğretmenevinde düzenlenen ve Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Sinan Pulat ve üyelerinin jüriliğini yaptığı yarışmada, 30 kadın 'en iyi erişte aşı, ekşili ve asude tatlısı' kategorilerinde yarıştı. Damak tatlarının yarıştığı yarışma sonunda, en iyi erişte aşı kategorisinde Şükriye Ayhan, ekşili kategorisinde Mine Konak ve asude tatlısı kategorisinde ise Güzel Koç birinci oldu.



Yarışma sonrası bir konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, 'Turizm Haftası' nedeniyle böyle bir etkinliğin düzenlendiğini belirterek, "Yarışmada ilimiz yemeklerini yarıştırdık. Amacımız yöresel yemeklerimizin unutulmamasını sağlamak, onları yaşatmak ve ileri ki nesillere de aktarmaktır. Bu kapsamda yarışmamıza katılan tüm yarışmacılara teşekkür ediyor, dereceye girenleri tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



Öte yandan, Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından giyilen yöresel kıyafetler ise beğeni topladı. - VAN