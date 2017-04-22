Van'da Temel Atma Töreni

Van'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası ile Kamp Eğitim Merkezi temel atma töreni Vali Taşyapan'ın da katılımı ile gerçekleşti.



İskele Caddesi'nde gerçekleştirilen temel atma törenine Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fazıl Tamer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile kurum müdürleri katıldı. Burada konuşan Van Valisi İbrahim Taşyapan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü eski hizmet binasının deprem nedeniyle zarar gördüğünü belirterek, "Eski binamız deprem nedeniyle kullanılamaz haldeydi. İlimizdeki hizmetlerimizin aksamaması için kirada hizmetlerini sürdürüyor. İhtiyaç nedeniyle yeni binamızın temelini attık. Umuyorum ki Kasım ayında binamız bitmiş ve vatandaşlarımızın hizmetine girmiş olacak. Binamız ilimize hayırlı olsun" dedi.



Daha sonra konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise temeli atılacak olan binanın 3 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirterek, sözleşme beldeli 4 milyon TL olduğunu ve Ekim 2018 sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını ifade etti.



Konuşmanın ardından tekbir ve salavatlar eşliğinde temele ilk harç döküldü. - VAN