Van'da 'İl Koordinasyon Kurulu' Toplantısı

Van'da 2017 yılının ikinci dönem 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı.



Van kamu yatırımlarının ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların görüşüldüğü 'İl Koordinasyon Kurulu'nun 2017 yılı ikinci dönem toplantısı, Tuşba Belediyesinin toplantı salonunda Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan başkanlığında gerçekleşti.



Toplantının açılışını yapan Vali Yardımcısı Aslan, Vali İbrahim Taşyapan'ın Erciş ilçesindeki şehit töreninden dolayı toplantıya katılmadığını belirterek, her kurum temsilcisinin oturduğu yerde çalışmaları ve projeleri ile ilgili bilgi vermesini istedi. İlk olarak söz alan Karayolları 11. Van Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş, çalışmaları ve projeler hakkında bilgilendirme yaptı. Daha sonrasında ise DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, İller Bankası ve diğer kurumlar yatırım ve projelerini kurul üyeleriyle paylaştı.



Zaman zaman kurul üyelerinin sunum yapan kurum temsilcilerine soru ve işbirliği önerileri ile süren toplantıya; İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, kamu yatırımı bulunan kurumların müdürleri ve temsilcileri katıldı.



Yaklaşık 45 dakika süren toplantı, soruların cevaplandırılmasından sonra sona erdi. - VAN