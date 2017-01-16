Van'da Hakkında 20 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Van'da hakkında kesinleşmiş 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, hakkında "silahlı terör örgütüne silah sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası, "uyuşturucu ve uyarıcı madde üretimi" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ve 20 bin lira para cezası bulunan M.P., Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - VAN