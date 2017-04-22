Van'da 6. Geleneksel Aşıklar Şenliği

Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüğü tarafından '6'ıncı geleneksel aşıklar şenliği' düzenlendi.



YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte aşıklar; sazlarıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi. Atışmaya başlamadan önce 15 Temmuz darbesine karşı direnen vatandaşların kahramanlığını anlatan "Anadolu gençleri" şarkısıyla başlayan aşıklara, davetliler büyük ilgi gösterdi. Atışmalarıyla salonu dolduran davetlilere keyifli anlar yaşatan aşıklar, birçok yöreden sevilen türküleri de seslendirdiler. Şenlikle ilgili açıklama yapan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, aşık geleneğinin yaşatılması gerektiğinin önemine değinerek, "Aşıkların atışmalarını keyifle dinledik. Özellik darbeye direnen kahramanlarımızı anlatan 'Anadolu Gençleri' türküsünü çok beğendim. Şenliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



YYÜ'de düzenlenen şenliğe Rektör Battal'ın eşi Sahibe Battal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, Genel Sekreter Doç. Dr. Yusuf Uzun, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. - VAN