Vali Yücel Yavuz'un Kabulü

Trabzon Valisi Yücel Yavuz emekliye ayrılan Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Salih Özkan'ı kabul etti.



Vali Yavuz ziyarette yaptığı konuşmada, Özkan'ın Trabzon Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde uzun yıllar hizmet yaptığını anımsatarak, "Görev süresince Valiliğimizin kamuoyuna ve halkımıza duyurulmasında etkin bir rol üstlendiniz. Ulusal ve yerel basın ile kurduğunuz ilişkilerde kurumumuzun doğru, dürüst ve ilkeli bir biçimde basında yer almasını sağladınız. Trabzon Valiliği'nde bugünden geçmişe doğru gittiğimizde şahsımda içinde olmak üzere 10 valisiyle görev yapmanız takdire değer bir durumdur. Sizlere bundan sonraki hayatınızda ailenizle birlikte sağlık, mutluluk diliyorum." dedi.



Vali Yavuz, ziyaretin ardından emekliliğe ayrılan Özkan'a görev süresince yaptığı hizmetlerden dolayı takdir belgesi verdi.



Emekli olan Özkan da, uzun yıllar işinde heyecan ve şevkle çalıştığını belirterek, Trabzon Valiliğini ve çalışma arkadaşlarını unutmayacağını söyledi.