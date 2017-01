Vali Yavuz, Doktorlarla Bir Araya Geldi

Muş Valisi Seddar Yavuz, kentte görev yapan doktorlarla bir araya geldi.



Kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıya, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Fatih Dölek, Devlet Hastanesi Yöneticisi Op. Dr. Murat Kılıç, Devlet Hastanesi Müdürü Oktay Turan, Başhekim Yardımcısı Dr. Abdurrahman Özden ile doktorlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, Türkiye'nin en zeki insanlarıyla bir araya geldiği için gurur duyduğunu söyledi. Doktorların fazlasıyla övülmesi gerektiğini belirten Vali Yavuz, "Çünkü zeka, insana bahşedilen en güzel nimetlerden bir tanesidir. Zeka, kapıdaki ferrariye benzer. Eğer siz araç kullanmayı bilmiyorsanız, o aracın size faydası yoktur. Sizleri zekalarınızı kullandığınız için de ayrıca tebrik ediyorum" dedi.



Bölgede yaklaşık 8 yıl görev yaptığını ve bölgeyi iyi analiz ettiğini dile getiren Vali Yavuz, "Sizlerde buraya gelirken belki çeşitli endişeler ile geldiniz ama inanın ben bu şehri her gün daha çok seviyorum. Bu şehirde beni çeken inanılmaz bir tutku var. Bizim görevimiz, sizlere burada huzurlu bir ortam sağlamaktır. Tüm vatandaşlarımız gibi sizlerin de daha huzurlu yaşamanız, gezip dolaşmanız için her türlü güvenlik tedbirini alıyoruz. O yüzden Muş'ta göreve başladığım ilk günden itibaren de vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, en öncelikli görevlerimizden biri olmuştur. İlimiz giriş-çıkış noktalarında güvenlik önlemleri devam ediyor. Bu tedbirler sayesinde Muş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki en güvenilir şehirdir. O yüzden, siz hekim arkadaşlarımızın burada uzun süre kalabileceğini düşünüyorum. Bakın bugün Bulanık'ta 5 bin kişi teröre lanet mitingi yaptı. 1 Eylül'de göreve başladığım günde bu şehirde insanlar konuşamıyordu. Sizlerin görevi nasıl insanları yaşatmaksa, bizim görevimiz de insanlara güvenli, huzurlu bir ortam sağlamaktır" diye konuştu.



Dünyada vekalet savaşlarının olduğuna vurgu yapan Yavuz, "Vekalet savaşları kapsamında DAEŞ, PKK, YPG, DHKP-C, FETÖ gibi birçok terör örgütünün eli ile ülkemize savaş açılmıştır. Bakın bu analizi şunun için yaptım. İstanbul'da, Kayseri'de, Antalya'da, İzmir'de patlama oluyor. Bu patlamalar, toplumsal dinamikleri hareketlendirmek için yapılıyor. Yarın, birlik ve kardeşliğimize zarar vermek için saldırılar olursa şaşırmayın. Böyle zorlu bir süreçten geçiyoruz. O yüzden güvenliğe neden bu kadar önem verdiğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, bakın ben bu ilin Valisi olarak soruyorum. Sizin için ne yapabilirim? Nasıl yardımcı olabilirim? Çünkü bu şehirdeki her şeyden sorumluyum. Son olarak bu ülkede ortak değerlerimiz olan konular tartışma konusu yapılmamalı; bayrak, sınırlar tartışma konusu olmamalı. Buradan söyleyeyim. Bu bayrak benim değil diyen ve PKK terör örgütü ile irtibatlı olanların işine son vereceğiz. Kürt, Türk, Arap, bu ülkede yaşayan kim varsa şunu iyi bilmeli ki; bu ülkenin başına bir şey gelirse, gideceğimiz, bize bir tas çorba verecek kimse yok" ifadelerini kullandı.



Daha sonra doktorların talep ve sorunlarını dinleyen Vali Yavuz, sorunların çözümü ve taleplerin değerlendirilmesi için talimat verdi. - MUŞ