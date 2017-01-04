Vali Yardımcısı Kara, Okul Müdürleri ile Tanıştı

Erzincan'ın Otlukbeli İlçesi Kaymakamlığından Erzincan Vali Yardımcılığı görevine atanan Mehmet Fatih Kara, Erzincan da bulunan tüm resmi-özel eğitim kurumlarının müdürleri ile tanıştı.



Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen tanışma toplantısına Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kara, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve tüm okul ve kurum müdürleri ile ilçelerde bulunan ilçe yöneticileri ve okul-kurum müdürleri ise e-konferans yöntemiyle katıldı.



Tanışma ve sohbet ortamında geçen toplantıda ilin eğitim ve öğretim durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.



Toplantı öncesinde ortaöğretim 12. Sınıf öğrencileri için yapılan Kazanım Ölçme Sınavının sonuçları İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yahya Tekin ve Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Selim Bektaş tarafından lise müdürlerinin katılımıyla değerlendirildi.



Gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan da ki eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin genel bir değerlendirme yaparak, 2016-2017 öğretim yılına yönelik planlanan hedeflere ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.



Gün konuşmasının devamında okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın talimatıyla %97.50'ye ulaştığını belirterek, akademik başarıda TEOG sınavlarında bugüne kadar elde edilen başarılarda hedeflerine ulaştıklarını söyledi.



Yüksek Öğretime Geçiş Sınavlarında (YGS) ise Türkiye ortalamalarının üzerinde seyir ettiklerini belirten Aziz Gün, TEOG'da elde ettikleri başarıları YGS sınavlarında da elde etmeyi hedeflediklerini söyleyerek, bu kapsamda Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının önemini vurguladı.



Konuşmasında projeler hususunda "Bu Benim Eserim", TÜBİTAK, eTwinning ve Erasmus+ projelerine katılımın nitelik yönünden artırılması gerektiğinin önemine değinen Aziz Gün, "Her Bireye Daha İyi Eğitim" adlı Erasmus projesi ile Finlandiya eğitim sistemini yerinde görerek inceleme fırsatı bulduğunu bu sebeple Erasmus, eTwinning gibi Avrupa Birliği projelerinin eğitime farklı bakış açıları kazandırma noktasında çok önemli olduğunu vurguladı.



Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kara ise yaptığı konuşmada 2016-2017 öğretim yılı hedeflerine ulaşılması noktasında; akademik başarı, okullaşma oranları, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ve projeler konusunda okulların gerekli çalışmaları yapmaya devam etmeleri gerektiğini ifade ederek, kitap okumanın önemine değindi.



Vali Yardımcısı Kara konuşmasının devamında; "Öğretmenlik ulvi ve yüce bir meslektir. Eğitim ve öğretimde yüzde 99'luk başarı büyük bir başarı değildir. Çünkü o yüzde 1'lik kitleyi bile kaybetme gibi bir lüksümüz yoktur. Milli Eğitim benim için ayrı bir öneme sahiptir" diye konuştu. - ERZİNCAN