Vali Ustaoğlu Köy Ziyaretlerini Sürdürüyor

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Beşpınar'a gelen Vali İsmail Ustaoğlu, köy muhtarlığını ziyaret etti. Burada Köy Muhtarı Faruk Torun'dan köyün sorun ve talepleri hakkında bilgi alan Vali İsmail Ustaoğlu daha sonra Neşet Akgün isimli girişimci tarafından Beşpınar Köyü'nde kurulan ve içerisinde simental ırkı 500 baş süt hayvanı barındıran mandırada incelemelerde bulundu.



Vali İsmail Ustaoğlu, burada İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut ve İşletme Müdürü Cemal Akgün'den tesis kapasitesi ve faaliyetleri hakkında bilgi alarak ziyaretlerini noktaladı.



Vali İsmail Ustaoğlu'na ziyaretleri sırasında Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut eşlik etti. - BAYBURT