Vali Toprak'tan Kayakseverlere Davet

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Merga Bütan Kayak Merkezi'nde bulunan manzaranın Orta Avrupa'daki Alp Dağlarında bulunmadığını ifade ederek tüm kayakseverleri Hakkari'ye davet etti.



Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Sağlıklı Bir Gelecek, Sporla Gelecek" projesi kapsamında 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi gören öğrencileri ziyaret etti. Beraberindeki Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ve Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ile kayak antrenörlerinden bilgi alan Vali Toprak, 1975'ten beri kayak yaptığını söyledi. Vali Toprak, "Hakkari'nin coğrafyasını sanki Allah özel yaratmış. Muhteşem bir manzarası var. Onun için ben bütün kayakseverlerin Hakkari'ye gelmelerini, gerçekten Alp Dağlarında bile göremeyecekleri güzelliklerle ve manzaralarla karşılaşmalarını istiyorum. Bütün kayakseverleri Hakkari'mize ve kayak merkezimize davet ediyorum. Geldiklerinde bana hak verecekler inşallah" diye konuştu.



Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği "Sağlıklı Bir Gelecek, Sporla Gelecek" projesi kapsamında 17 ortaöğretim kurumu öğrencisine yönelik haftanın 4 günü Merga Bütan Kayak Merkezi'nde antrenörler tarafından kayak eğitimi verilmeye devam ediliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün tahsis ettiği araçlarla 12 kilometre mesafede bulunan kayak merkezine götürülen öğrencilere, Hakkari Valiliği tarafından da öğle yemeği veriliyor. - HAKKARİ