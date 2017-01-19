Vali Taşyapan'dan Kaymakam Çiçekli'ye Ziyaret

Van Valisi İbrahim Taşyapan, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'yi makamında ziyaret etti.



Vali İbrahim Taşyapan, İçişleri Bakanlığının 1 Aralık 2016 tarih ve 2016/861 sayılı Müşterek Kararnamesi ile Van Vali Yardımcılığı görevinden Edremit Kaymakamlığına atanan Atıf Çiçekli'yi ziyaret etti. Vali İbrahim Taşyapan, kaymakamlık görevi yanında Edremit Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürüten Çiçekli'ye yeni görevi dolayısıyla 'hayırlı olsun' ve başarı dileklerinde bulundu. - VAN