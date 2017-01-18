Vali Güvençer, Kurum Ziyaretlerini Sürdürüyor

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer yoğun olarak sürdürdüğü kurum ziyaretlerine devam ediyor.



Vali Güvençer, Ticaret İl Müdürlüğü, TCDD Gar Müdürlüğü, Türk Telekom İl Müdürlüğü, Basın İlan Kurumu Manisa Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Gediz Elektrik A.Ş. Bölge Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Manisa İl Koordinatörlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İlk olarak Ticaret İl Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Güvençer burada Ticaret İl Müdür Vekili Salim Çelik'ten kurumun iş ve işlemleri hakkında bilgi aldı. Müdürlükte görev yapan personeli de birimlerinde ziyaret ederek tanışan Vali Güvençer personelden çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Vali Güvençer daha sonra TCDD Manisa Gar Müdür Vekili Şükrü Altınordu, Türk Telekom Manisa İl Müdürü Arif Doyuran, Basın İlan Kurumu Manisa Şube Müdürü Yusuf Kahraman, Orman İşletme Müdür Vekili Yasin Yaprak, Gediz Elektrik A.Ş. Bölge Müdürü Mehmet Buharalıoğlu ile TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu'yu ziyaret ederek yetki ve sorumluluk alanına giren görevleri hakkında bilgi aldı.



Ziyaretlerinde tek tek birimleri de gezen Vali Güvençer tüm personele çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi. - MANİSA