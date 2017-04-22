Vali Çelik'in Miraç Kandili Mesajı;

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Vali Çelik, yayımlanan kandil mesajında, Miraç Kandili'nin önemine değinerek, "23 Nisan Pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece Miraç Kandili'dir. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S.), kutsal mekanlarımızdan olan Mekke'deki Mescidi Haram'dan Kudüs'teki Mescidi Aksa'ya, oradan da göklerin ilahi derinliklerine yürüdüğü mübarek bir gece olan Miraç'ı hep birlikte idrak ediyoruz. Hikmetlerle ve sırlarla dolu bir yolculuk olan Miraç, aynı zamanda insanın kendi iç dünyasına doğru da yapması gereken bir yolculuktur. Biz müminler için arınma ve tertemiz olarak Allah'a yönelme anlamına gelen Miraç Kandili rahmet ve lütuflarla doludur. Bu fırsatları değerlendirerek, tövbe kapılarından açılan ümit kapılarına yönelmeliyiz. Unutmayalım ki, içtenlikle yapılan her dua kendimizi bulma ve bilmenin, yüce yaratanın huzuruna kabul edilmemizin en güzel yollarından biridir. Bu gece idrak ettiğimiz kandil vesilesiyle, geçmişimizin muhasebesini yaparak geleceğimizi daha aydınlık kılabilirsek, sadece çevremizdeki insanlara değil, herkese sevgi ve dostluk penceresinden bakarsak, bize sunulan bu fırsatı iyi değerlendirmiş, birey ve toplum olarak Miracı gerçekten anlamına uygun idrak etmiş oluruz. Çevremizdeki yoksullara ve kimsesiz çocuklara yardım elimizi uzatmalıyız. Annemizi, babamızı ve büyüklerimizi ziyaret edip, ellerini öpmeli ve hayır dualarını almalıyız. Birbirimizi daha çok dinlemeli ve anlamaya çalışmalıyız" diye belirtti.



"Ülkemizin geleceği için manevi ve kültürel değerlerin muhafazası büyük önem taşımaktadır"



Vali Çelik, mesajının devamında, ülke için refah yaşama ve ekonomik kalkınma kadar manevi değerler ve kültürel değerlerin de korunmasının önemli olduğunu aktararak "Ülkemizin geleceği için, refah yaşama ve ekonomik kalkınma çabası kadar, manevi ve kültürel değerlerin muhafazası da büyük önem taşımaktadır. Manevi değerlerimizle gelecek kuşaklara aktardığımız kültürümüz, yeni nesiller inşa edecek, toplum hayatımızın ahenkli ve sağlam bir şeklinde devam etmesini sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Miraç gecesinin tüm insanlığa rahmet, sevgi, huzur ve barış getirmesini diler, Eskişehirli vatandaşlarımızın ve bütün İslam aleminin kandilini tebrik eder, daha nice kandillere sağlık içinde erişmek dileğiyle sevgi ve saygılar sunarım" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR