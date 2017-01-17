Vali Azizoğlu, Özel Sporcunun Elini Öptü

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Palandöken'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Vali Seyfettin Azizoğlu, yarışmacı en küçük çocuğun elini öpüp, başına koydu.



Erzurum'da ikincisi düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Kayak Şampiyonası'na 22 kulüpten 41 sporcu katıldı. 16-18 Ocak günleri arasında gerçekleşecek olan şampiyonanın Snow Dora Otelde yapılan açılış törenine Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitci, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcı Ünal Bingül, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çelik, Genlik Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenlioğlu, Gençlik Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Özel Sporcular Federasyonu Disiplin Kurulu Üyesi Abubekir Özcan katıldı.



Özel sporcular Kayak Teknik Kurul başkanı Erol Karabulut, özel sporcuların kayaklı koşu ve alp disiplini olmak üzere 2 branşta yarışacaklarını söyledi. Müsabakalarda başarılı olan sporcuların 27 Mart'ta Fransa'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılacaklarını hatırlatan Karabulut, sporculara başarılar dileğinde bulundu.



Özel sporcuların faaliyetlerine ilk defa tanıklık ettiğini ifade eden Vali Seyfettin Azizoğlu, Elazığ'dan gelen Down Sendromlu 9 yaşındaki Barış Çingar'ın tebrik etti ve elini öpüp, başına koydu. Azizoğlu, şunları söyledi:



"Gerçekten bu gün özel bir gün. Türkiye'nin her yerinden Hakkarisinden İstanbul'a, Bursa'dan Mersin, Malatya'ya kadar özel sporcularımız geldi ve yarıştılar. Bunların bir çoğu Avrupa Şampiyonu, bazıları Dünya Şampiyonasında dereceye girmiş sprocularımız. Özel çocuklarımızı ve antrenörlerini Erzurum'da ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bizim için çok duygu dolu çok hoş ve çok güzel, çok candan bir gün. Türkiye'mize madalya kazandıracak çok güzel sporcularımızı Erzurum'dan çıkarmış olduk. Onları Avrupa ve Dünya şampiyonalarında görmek bizleri çok mutlu edecek."



Öte yandan Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve Nesrin Kaya Bingül çiftinin özel çocukları Muhsin Murat Bingül ile Aliye Zeynep Bingül de kayak yarışlarına katıldı. Çocukların yarışlarını büyük ilgi ile izleyen Ünal Bingül "Bir baba olarak özel sporcuların başarısına şahit olmak, özel bireylerin gösterdiği azim bizleri fazlası ile mutlu ediyor" dedi.