Vali Aktaş, Milli Eğitim Müdürlüğü Binasından İncelemelerde Bulundu

Karabük Valisi Mehmet Aktaş, inşaatı tamamlanan ve son rötuşları yapılan Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi binasında incelemelerde bulundu.



Beraberinde Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Turgut Acarlı ve Erdal Üngören ile birlikte binada incelemelerde bulunan Vali Aktaş, müteahhit firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Aktaş,ayrıca çalışmaların hızlandırılarak, binanın Şubat ayı başına yetiştirilerek açılmasını talep etti. - KARABÜK