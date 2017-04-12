Vali Aktaş Başkanlığında 'Uçuş Eğitim Pisti' Toplantısı Yapıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu için yapılacak Uçuş Eğitim Pisti ile ilgili Vali Mehmet Aktaş başkanlığında, Karabük Üniversitesi'nde toplantı gerçekleştirildi.



Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı iş adamı Şefik Dizdar tarafından yapımı üstlenen Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçuş Eğitim Pisti ile ilgili yapılan toplantıda Üniversite yönetiminin ve ilgili kurumların bugüne kadar yaptıkları çalışmalar değerlendirilerek yol haritası belirlendi.



Vali Mehmet Aktaş başkanlığında yapılan toplantıya Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Genel Sekreter Doç. Dr. Mücahit Coşkun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve ilgili kamu kurumlarının müdürleri katıldı.



Vali Aktaş "Bu toplantı havaalanı olarak isimlendirdiğimiz ama özünde üniversitemizin Sivil Havacılık Yüksekokulu'na Uçuş Eğitim Pisti yapılmasına yönelik olarak yaptığımız üçüncü toplantı oluyor. Önceki toplantılarımızda konuyu üç başlıkta toplamıştık. Birincisi söz konusu alanın Karabük Üniversitesi genişleme alanına alınması, ikincisi bu alandaki orman, hazine ve özel mülkiyet durumunun tespit edilerek bunlarla ilgili yapılması gereken iş ve işlemlerin yürütülmesiydi. Üçüncüsü de belediye ve özel idare ile birlikte bir imar planının hazırlanmasıydı. Bu başlıklar altında topladığımız konuları hızlı bir şekilde neticelendirebilirsek, ondan sonra da farklı kurumlara ait arazilerin tahsisi için gerekli işlemleri yapacağız. Son olarak da özel mülkiyet ile ilgili kamulaştırma işlemlerini yapacağız. Önceki toplantılarda her kurum amirinin kendi kurumunu ilgilendiren konuları birinci elden kendisinin takip etmesini ve posta yoluyla evrak gönderilmeyerek ilgili kurumlara elden teslim edilmesi ile ilgili karar almıştık. İlk iki toplantımızı birer hafta arayla gerçekleştirmiştik. Bu toplantımıza iki hafta ara vermiştik, inşallah 15 günlük süre içerisinde ciddi mesafeler almışızdır diye ümit ediyorum." dedi.



Vali Mehmet Aktaş'ın yaptığı açılış konuşmasının ardından toplantı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması ve hazırlanan çalışmaların katılımcılara anlatılması ile devam etti. - KARABÜK