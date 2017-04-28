Vali Ahmet H. Nayir: Ecdadımızın Mirasına Sahip Çıkmak Asli Görevmizdir

Vali Ahmet H. Nayir, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait eserlerde incelemelerde bulundu.



Vali Nayir ziyaretlerine, Anadolu Eyaleti valisi Lala Hüseyin Paşa tarafından yaptırılan Lala Hüseyin Paşa Cami ve Lala Hüseyin Paşa Hamamı ile başladı.



Vali Ahmet H. Nayir daha sonra Ahi Evren Cami, Ahi Evren Türbesi, Kadı Şeyh Mescidi, Dükkancık Mescidi, Ahi Arslan Mescidi, Yukarı Kale Cami ile halk arasında Hisar olarak bilinen Kütahya Kalesi'ni ziyaret etti, yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



Vali Ahmet H. Nayir'e Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez eşlik etti.



Ulu Cami arkasındaki 2. Yakup Külliyesi çevresinde devam eden arkeolojik kazı çalışmalarında da incelemelerde bulunan Vali Ahmet Hamdi Nayir, Süleyman Şah zamanında yapılan tarihi hamam ile mescit kalıntıları hakkında Müze Müdürü Metin Türktüzün'den bilgiler aldı.



Dükkancık Mescidi'ndeki restore çalışmalarının tamamlandığını belirten Vali Ahmet H. Nayir, Ahi Arslan Mescidi'nde restore çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü, Ahi Evren Cami, Ahi Evren Türbesi ile Lala Hüseyin Paşa Hamamı'nın da restore edilerek turizme kazandırılacağını bildirdi.



Kütahya'nın tarihi canlılığını koruyabilmek adına gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirten Vali Ahmet H. Nayir, "Ecdadımızın mirasına sahip çıkmak asli görevlerimizden biri diye düşünüyoruz. Ayağa kaldırılan, ilk günkü orijinalliği ile yeniden hayata kazandırılan tarihi eserler ilimizin tanıtımına, turizm potansiyeline de ayrı bir değer katacaktır. Bu doğrultuda biz gerek tarihimize sahip çıkmak gerekse ilimize artı değer sağlama noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.(HCA-EFE) - KÜTAHYA