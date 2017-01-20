Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şahıs Tutuklandı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şahıs tutuklandı.



Mardin'de 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınan K.K., M.K., Ş.A. ve D.Z.A.'nın ikametlerinde yapılan aramada 15 paket halinde 8 kilo 480 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen K.K., M.K., Ş.A. ve D.Z.A. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Mardin E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - MARDİN