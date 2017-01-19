Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan başkanlığında, Çorlu ilçesinde "Uyuşturucu ile Mücadele" toplantısı yapıldı.



Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe tarafından Çorlu İlçesinin asayiş durumu, uyuşturucu ile mücadelesi ve alınacak tedbirler hakkında Vali Ceylan ve toplantıya katılanlar bilgilendirildi.



Toplantıya, Vali Ceylan'ın yanı sıra, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Aysan, il ve Çorlu ilçesi kurum müdürleri katıldı. - TEKİRDAĞ