Üstün yetenekli çocukların eğitimi için yol haritası çizildi

Kongreye, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik de katılarak destek mesajları verdi. Kongrenin sonunda yaptığı konuşmada, eğitimcilere büyük görev düştüğünü belirten TÜZDEV Genel Başkanı Opr. Dr. Kemal Tekden, "Hayatta bir insan için en büyük mucize iyi bir öğretmenle karşılaşmaktır. İnsanlığa hizmet edebilmeleri için bu çocuklarımıza ışık tutmak şart. Çıktığımız bu yolda devletimizin manevi desteğine ihtiyacımız var. Bu, milli bir mesele" dedi

TÜZDEV tarafından 7-9 Nisan'da İstanbul'da düzenlenen 'Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nde üstün zekalı çocuklara nasıl eğitim verilmesi gerektiği konusu tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Üç gün süren kongreye katılan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, atölye çalışmaları yapan çocukları ziyaret ederek, bir süre onlarla sohbet etti. Çocukların performansını hayli etkileyici bulan Albayrak, Kemal Tekden'e çalışmalarından dolayı teşekkür ederek üstün yetenekli çocukların eğitimi için her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Evlatlarımız için emek vermek lazım

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, üstün zekalı çocukların altın değerinde olduğunu vurguladı. Çelik, "Kıymetli taşlar nādirāttır. Nadiren toprak altında bulunur. İçi dıştan belli olmaz. Görmek, parlatmak lazım. Çok kıymetli evlatlarımız için emek vermeliyiz. Bu kıymetli madenleri topluma kazandırmak için büyük gayret içinde olan TÜZDEV'i kutluyorum. Bu evlatlarımızı insanlığın kazanması lazım" dedi.

Dünya çapında isimler görüşlerini paylaştı

'Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nde üç gün boyunca, bu alanda yıllarca süren nitelikli çalışmalar yapmış, eğitim sistemleri kurmuş, fikirleriyle çığır açmış dünya çapında şu isimler görüşlerini paylaştı: Connecticut Üniversitesi Eğitim Psikolojisi Bölümü Profesörü ve Üstün Zekalılar ve Dahiler Ulusal Araştırma Merkezi Direktörü Joseph S.Renzulli ve ABD İnsan Gelişimi ve Öğrenimi Enstitüsü İcra Direktörü Dr. Thomas Armstrong skype aracılığıyla katıldı. Kongrenin konuşmacıları arasında yer alan diğer isimler ise şöyle: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, Virginia Mary ve William Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Merkezi Kurucu Direktörü Joyce VanTassel-Baska, Ulusal Üstün Yetenekli Çocuklar Derneği (NAGC) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Joy Lawson Davis, Üstün Yetenekliler Eğitimi Uzmanı Profesör C.June Maker, Uluslararası Yetenek Geliştirme ve Mükemmeliyet Araştırma Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Heidrun Stoeger, Erlangen-Nuremberg Üniversitesi Eğitim Psikolojisi ve Araştırmaları Mükemmeliyet Merkezi Başkanı Prof. Dr. Albert Ziegler, Birleşik Krallık Bilim, Teknoloji ve Medeniyet Vakfı Başkanı Salim T S Al-Hassani ve Purdue Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nielsen Pereira.

'Çocuklarınıza asil insan muamelesi yapın'

Kongrenin kapanışında konuşan TÜZDEV Genel Başkanı Opr. Dr. Kemal Tekden, Hz. Ali'nin "Çocuklarınıza asil insan muamelesi yapın" sözüne vurgu yaptı. "Sevmek hakkını vermektir. Çocuklarımızı seviyorsak bütün gücümüzle onları kucaklamak ve hakkını vermek zorundayız" diyen Tekden şöyle devam etti: "Üstün zekalı çocuklar Allahın bir lütfu. Bu çocuklar çok özel ve iyi eğitilmezlerse toplumda bir gelişme olmaz. Bunu, tüm dünya ve Türkiye kabul etmek zorunda."

En büyük mucize iyi bir öğretmen

Hayatta bir insan için en büyük mucizenin iyi bir öğretmenle karşılaşmak olduğunu dile getiren Kemal Tekden, eğitimcilere büyük görev düştüğünü söyledi. Tekden, "Narsist gençlik başımıza bela. Artık çocuklar toplumsal kuralları kabul etmiyor. 'Sadece benim kuralım geçerli' diyor. Bu çocuklarımıza ideal vermek, ufuk açmak gerekli. İnsanlığa hizmet edebilmeleri için bu çocuklarımıza ışık tutmak şart. Mizahı ve eğlenceyi de işin içine katarak, çocuk olduklarını unutmadan onlara emek vermeliyiz" dedi.

Devlet desteğine ihtiyacımız var

Kongrenin sonuç bildirgesini devlet yetkililerine ulaştıracaklarını kaydeden Kemal Tekden, üstün zekalı çocuklar konusunda Türkiye'de sivil toplum kuruluşu (STK) çatısına ihtiyaç olduğunu söyledi. Tekden, "Bu STK, TÜZDEV'dir. Biz her türlü fedakarlığı yapacağız. Bir yılda sekiz çalıştay yaptık. Bunlar devam edecek. Devletimizin manevi desteğine ihtiyacımız var. Bu, milli bir mesele. Birkaç yıl içinde TÜZDEV'in ne işler yaptığını herkes görecek. Bu çocuklara nasıl davranılması, onların nasıl eğitilmesi gerektiği konusunda yeterince bilinç yok. İnsan eğitiminin sonu yok. Bu kongre bu yolda ne yapılacağının ortaya konması açısından önemli" dedi.

Üstün yetenekli çocuklara sahip çıkılmalı

Prof. Dr. Yaşar Özbay'ın açıkladığı sonuç bildirgesinde; üstün yeteneklilerin araştırma ve uygulama açısından Türkiye için hâlâ yeni sayılabilecek bir alan olduğu, buna karşın bu çocukların eğitimine devlet ve sivil toplumun giderek artan bir ilgi gösterdiği vurgulandı. Eğitime yönelik yapılanmanın yetersiz olduğu belirtilen bildirgede şu öneriler sıralandı:

-Üstün yetenekli çocuklarla ilgili Milli Üstün Yetenekliler Kariyer Takip Sistemi kurulmalı.

-Genel okul sistemi içerisinde eğitim ihtiyaçlarına cevap verilemeyecek çok üstün düzeyde üstün yetenekliler için farklı okul seçenekleri değerlendirilmeli .

-Öğretmenlere, üstün yeteneklilerin eğitimine ilişkin formasyon kazandırılmalı. Öğretmen niteliğinin artması üstün ve özel yeteneklilerin eğitimine olumlu yansır.

-Tüm okullar, milli seferberlik anlayışıyla öğrencilerde özel yetenek keşfi içerisinde olmalı.

-Üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik daha fazla eğitim modeline ihtiyaç var. Bu eğitime destek hizmeti de verebilecek yardımcı öğretmen uygulaması başlatılmalı.

-Bilim eğitimine daha fazla önem verilmeli. Bu eğitim, eğlenceli ve uygulanabilir hale getirilmeli.

-Bilim eğitimi konusunda Türk islam tarihi kaynakları incelenmeli.

-Üstün yetenekli çocuğa sahip ailelerin ülkenin dört bucağında belirlenip keşfedilip, eğitim ve diğer ihtiyaçlarının en etkin şekilde karşılanması kanun ile güvence altına alınmalı.

-Milli Eğitim Bakanlığı merkez il ve ilçe teşkilatlanmalarında ailelere destek birimi oluşturulmalı.

-Ailenin evde ihtiyaç duyacağı her türlü yardıma cevap verilebilecek bir sistem oluşturulmalı.