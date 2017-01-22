Hayatını kaybeden usta oyuncu Ayberk Atilla, Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. Sinan Bengier, usta sanatçıyla olan son konuşmasını anlatarak, "Dün değil evvelsi akşam konuştum. 'Geleyim mi?' dedim, 'Ağrı kesici verdiler, uykum geldi. Sabaha görüşürüz' dedi. Ne yazık ki sabaha görüşemedik" dedi.



Bir süredir mesane kanseri tedavisi gören ve 71 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Ayberk Atilla son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta oyuncunun naaşı, Kerem Yılmazer Sahnesi'nde düzenlen törenin ardından Üsküdar Şakirin Camii'ne getirildi. Törene usta oyuncu Ayberk Atilla'nın eşi Gül Atilla başta olmak üzere sanat dünyasından birçok isim ve seveni katıldı. Usta oyuncunun eşi Gül Atilla taziyeleri kabul ederken, acılı eşi yakın dostları teselli etti. Sanatçının tabutu başına gelerek dua eden sevenleri gözyaşlarına boğuldu.



"'Sabaha görüşürüz' dedi, ne yazık ki sabaha görüşemedik"



Usta oyuncunun sanatçı dostu Sinan Bengier, "Benim için çok özel bir adamı kaybettim. Sahnelerde en rahat oynadığım oyuncuyu kaybettim. Kafam estiği zaman 'İhtiyar atla dolmuşa gel' dediğim adamı kaybettim. Beraber her şeye güldüğümüz adamı kaybettim. Herkes bizi içkici biliyor, içmeyen bir adamı kaybettik. Çok şey paylaştığım insandı. Allah rahmet eylesin. Provasını yaptığı son oyuna çıkamadı. Mutluydu Şehir Tiyatrolarına çağrıldığı için. Dün değil evvelsi akşam konuştum. 'Geleyim mi?' dedim, 'Ağrı kesici verdiler, uykum geldi' dedi. 'Sabaha görüşürüz' dedi. Ne yazık ki sabaha görüşemedik. Sabah saat 07.00'de ölüm haberini aldık. Delikanlıca karşıladı ölümü. Biliyordu da tamam dedi. Kötü bir hastalık. Doktorlar 29- 25 gün yaşar dediler. 20 gün yaşadı. Arkasında güzel şeyler bıraktı" diye konuştu.



Ünlü oyuncu Hakan Bilgin, "Çok önemli bir insandı, çok özel bir insandı. Bence Türk tiyatrosunun en güler yüzlü oyuncusuydu. Güler yüzlü bir ağabeyimizi kaybettik. Her zaman bizi mutlu eden sohbeti güzel, keyifli, yetenekli, önemli bir insandı. Çok mutsuzum" dedi.



Usta sanatçının meslektaşlarından Umut Oğuz, "Böyle zamanlarda söylenecek bir şey olmuyor. Ama Ayberk ağabey için herhalde herkesin ortak noktada buluşacağı bir şey var. Çok naif bir insandı. Siniri bile naifti, yani çok kibardı, zarifti. Nur içinde yatsın. Hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.



Sanatçının dostlarından Tolga Çevik ise, "Kaç sene beraber aynı kulisi paylaştık. Çok sevdiğim bir ağabeyimdir. Dünya beyefendisi bir ağabeyimi kaybettik. İstanbul beyefendilerinin yavaş yavaş aramızdan ayrıldığı bir dönem maalesef. Çok güzel bir insandı, onu adım kadar eminim ki herkes çok iyi anılarla hatırlıyor. Bu yüzden çok üzüldük. Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL