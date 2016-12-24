Uşak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

Uşak'ta meydana gelen kazada tırın çarptığı yaşlı vatandaş hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre kaza, Uşak merkez D-300 karayolu üzeri Vali Konağı önünde meydana geldi. Selim Ayten (80) isimli yaşlı vatandaş yaya trafiğine kapalı olan ve halen yol çalışmasının devam ettiği noktadan yolun karşısına geçmek için araç trafiğinin arasına girdi. Hızlı akan araç trafiğinin arasında kalan Ayten, K. Demir'in idaresindeki 33 CUH 91 plakalı tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi 112 Acil Yardım ekiplerini tarafından yapılan yaşlı vatandaş ağır yaralı olarak kaldırıldığı Uşak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.



Tır sürücüsü K. Demir gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK