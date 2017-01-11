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Uşak, Kral ve Ötekiler

Uşak, Kral ve Ötekiler

Levent Özdilek'in yönettiği "Uşak, Kral ve Ötekiler" tiyatro oyunu, Ocak ayı boyunca Bo Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.

Uşak, Kral ve Ötekiler

Levent Özdilek'in yönettiği "Uşak, Kral ve Ötekiler" tiyatro oyunu, Ocak ayı boyunca Bo Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.

"Krallığın altın yüzü ve tavuk poposu" na dair bir hikayedir bu...

Oyunumuz  her hangi bir ülkenin her hangi bir krallığında geçmekte. Elbette bir tane kralımız var, ve tabi ki bir tane de uşağımız, krala krallığını hatırlatacak.

Peki ya ötekiler? İşte bu oyun onlar hakkında, onlara rağmen...

Yazan: Süleyman Karaahmet

Yöneten: Levent Özdilek

Oynayanlar: Köksal Engür & Merve Engin

Müzik: Murat Hasarı

Dekor & Kostüm Tasarım: Pedro Jose Martinez

Işık Tasarım: Ayşe Sedef Ayter

Reji Asistanı: Kerem Kaplan

Prodüktör: Nilüfer Bıyıklı 

Tek Perde - Komedi

Kaynak: Etkinlik.io

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