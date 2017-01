Levent Özdilek'in yönettiği "Uşak, Kral ve Ötekiler" tiyatro oyunu, Ocak ayı boyunca Bo Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.



"Krallığın altın yüzü ve tavuk poposu" na dair bir hikayedir bu...



Oyunumuz her hangi bir ülkenin her hangi bir krallığında geçmekte. Elbette bir tane kralımız var, ve tabi ki bir tane de uşağımız, krala krallığını hatırlatacak.



Peki ya ötekiler? İşte bu oyun onlar hakkında, onlara rağmen...



Yazan: Süleyman Karaahmet



Yöneten: Levent Özdilek



Oynayanlar: Köksal Engür & Merve Engin



Müzik: Murat Hasarı



Dekor & Kostüm Tasarım: Pedro Jose Martinez



Işık Tasarım: Ayşe Sedef Ayter



Reji Asistanı: Kerem Kaplan



Prodüktör: Nilüfer Bıyıklı



Tek Perde - Komedi