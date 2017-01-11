Levent Özdilek'in yönettiği "Uşak, Kral ve Ötekiler" tiyatro oyunu, Ocak ayı boyunca Bo Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.
"Krallığın altın yüzü ve tavuk poposu" na dair bir hikayedir bu...
Oyunumuz her hangi bir ülkenin her hangi bir krallığında geçmekte. Elbette bir tane kralımız var, ve tabi ki bir tane de uşağımız, krala krallığını hatırlatacak.
Peki ya ötekiler? İşte bu oyun onlar hakkında, onlara rağmen...
Yazan: Süleyman Karaahmet
Yöneten: Levent Özdilek
Oynayanlar: Köksal Engür & Merve Engin
Müzik: Murat Hasarı
Dekor & Kostüm Tasarım: Pedro Jose Martinez
Işık Tasarım: Ayşe Sedef Ayter
Reji Asistanı: Kerem Kaplan
Prodüktör: Nilüfer Bıyıklı
Tek Perde - Komedi
Kaynak: Etkinlik.io