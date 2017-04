Ünye Ticaret Borsası Başkanı Uslu Açıklaması

Ünye Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), önümüzdeki günlerde fındık alımına başlarsa bu, fındık fiyatlarındaki ibreyi yukarıya doğru çıkarır." dedi.



Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMO'nun henüz borsalara gelen bir yazısının olmadığını söyledi.



TMO'nun fındığı nasıl alacağının önemli olduğunu vurgulayan Uslu, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in yaptığı açıklamanın devamında TMO'nun fındığı nasıl alacağını açıklamasını bekliyoruz? Depolama amaçlı mı, yoksa satın alım şeklinde mi yapacak? Bunun nasıl gerçekleşeceği önemlidir. TMO, depoculuk babında da depo açabilir. Ama şu anda üreticinin elinde TMO'nun alabileceği fındık yok." diye konuştu.



TMO'nun fındık alımının başlamasının fındık fiyatını yükselteceğini ifade eden Uslu, şunları söyledi:



"Bu iş esnafa yarar. Çünkü üreticinin elinde mahsul kalmadı, fındık zaten emanetçilerde. TMO'dan borsalara gelen bir yazı yok. TMO, fındığı depolama şeklinde mi, yoksa satın alma şeklinde mi işlem yapacak? Ona göre durum şekillenecek. Şu an konuşmak için çok erken. TMO, önümüzdeki günlerde fındık alımına başlarsa bu, fındık fiyatlarındaki ibreyi yukarıya doğru çıkarır. İnşallah bu sözler icraata geçer de üreticinin yararına olur. Biz her zaman üreticilerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz."