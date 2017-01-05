Ünye Kaymakamı Güney'e Ziyaretler

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Haznedar Yalın ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.



Güney, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, kent konseyi ile birlikte istişarede bulunarak Ünye için faydalı çalışmalar yapmak istediklerini söyledi.



Ünye adına faydalı olabilecek her şey içinde mülki amir olarak yer almaktan onur ve mutluluk duyacağını vurgulayan Güney, "Kent Konseyi gibi toplumda bir dinamizm olması, böyle bir sivil toplum yapılanması, doğru kararlar alınması ve sistemin iyi işlemesi açısından önemli. Böyle bir yapıyla iç içe çalışmak, istişare halinde olmak bizlerin de toplumun önceliklerini belirlemek konusunda daha doğru kararlar almamızı kolaylaştıracak." dedi.



Yalın da Ünye için yapmayı planladıkları projeler konusunda Kaymakamlıktan destek istediklerini belirterek, "Amacımız, Ünye'yi önce Türkiye, ondan sonra uluslararası düzeyde tanıtmak. Bu konuda mülki amirin desteği önemli, çalışmalarımızda sizden destek isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.