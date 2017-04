Unutma Beni, nisan ayında sizlerle buluşuyor.



Uyku tutturmayan nice gecelerde kendine söylediğin şarkıdır acılı şiirlerin…



Biraz omuzlara, biraz yaslandığın cama ağlar da susarsın.



Sadece bir anıdır şimdi çerçevende sevdiğin, anlarsın.



Levent Özdilek & Nilüfer Bıyıklı nın yorumu,



Cemil Türkocağı'nın şarkıları,



Ahmet Telli, Can Bonomo,



Jehan Barbur, Küçük İskender'in şiirleriyle



bir Aşk-ı Düet!



Tökezledikçe devam edebilmenin güçten sayıldığı



Meziyet diye yazıldığı bir gezegenin



Küçücük prensiydin



Acımamalıydı yerlerin



Acıdıkça hamlıyordu insan



Kime dedin, kimden bildin?



Jehan Barbur



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Kats Sahne



Mekan Adresi : Müselles Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 12.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Unutma Beni



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır