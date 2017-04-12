Unutma Beni
Unutma Beni, nisan ayında sizlerle buluşuyor.
Unutma Beni, nisan ayında sizlerle buluşuyor.
Uyku tutturmayan nice gecelerde kendine söylediğin şarkıdır acılı şiirlerin…
Biraz omuzlara, biraz yaslandığın cama ağlar da susarsın.
Sadece bir anıdır şimdi çerçevende sevdiğin, anlarsın.
Levent Özdilek & Nilüfer Bıyıklı nın yorumu,
Cemil Türkocağı'nın şarkıları,
Ahmet Telli, Can Bonomo,
Jehan Barbur, Küçük İskender'in şiirleriyle
bir Aşk-ı Düet!
Tökezledikçe devam edebilmenin güçten sayıldığı
Meziyet diye yazıldığı bir gezegenin
Küçücük prensiydin
Acımamalıydı yerlerin
Acıdıkça hamlıyordu insan
Kime dedin, kimden bildin?
Jehan Barbur
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Kats Sahne
Mekan Adresi : Müselles Sok. No: 3
Başlangıç Saati : 12.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Unutma Beni
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır