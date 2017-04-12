Unutma Beni

Unutma Beni, nisan ayında sizlerle buluşuyor.

Unutma Beni

Unutma Beni, nisan ayında sizlerle buluşuyor.

Uyku tutturmayan nice gecelerde kendine söylediğin şarkıdır acılı şiirlerin…

Biraz omuzlara, biraz yaslandığın cama ağlar da susarsın.

Sadece bir anıdır şimdi çerçevende sevdiğin, anlarsın. 

Levent Özdilek & Nilüfer Bıyıklı nın yorumu,

Cemil Türkocağı'nın şarkıları, 

Ahmet Telli, Can Bonomo

Jehan Barbur, Küçük İskender'in şiirleriyle 

bir Aşk-ı Düet!

Tökezledikçe devam edebilmenin güçten sayıldığı

Meziyet diye yazıldığı bir gezegenin

Küçücük prensiydin

Acımamalıydı yerlerin

Acıdıkça hamlıyordu insan

Kime dedin, kimden bildin? 

Jehan Barbur

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Kats Sahne

Mekan Adresi : Müselles Sok. No: 3

Başlangıç Saati : 12.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Unutma Beni

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Küçük İskender, Levent Özdilek, Jehan Barbur, Unutma Beni, Ahmet Telli, Can Bonomo, Besiktaş, Beşiktaş, Istanbul, İstanbul