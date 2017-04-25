Üniversiteli Gençler Okulu Yeniledi

Manisa'da kısa bir süre önce faaliyete geçen Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER), anlamlı bir çalışmaya imza atarak kırsal mahalle okullarından birini yeniledi. Üniversite öğrencilerinden oluşan dernek, Yunusemre Belediyesi'nin de desteğiyle Seyitlili öğrencilerin yüzünü güldürdü.



Türkiye'de 2013 yılında kurulan Manisa'da da kısa bir süre önce faaliyete geçen Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER), 'Şehirden Çıktım Köye Projesi' kapsamında Seyitli Mahallesindeki İlkokulu yeniledi. Okulu boyayan gençler, okulun yıpranan bölümlerini onardı. Çoğunluğu Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin öğrencilerinden oluşan gönüllüler, çalışmaları öğrencilerle birlikte yaparken; derneğin bu anlamlı çalışmasına kurumlar da destek verdi. Okulun çevre düzenlemesini Yunusemre Belediyesi'nin yaptığı çalışmada İl Halk Sağlığı Müdürlüğü personeli de öğrencileri diş taramasından geçirdi.



"Amacımız bir farkındalık oluşturmak"



Derneğin kuruluş amacının Hedeflerinin Türkiye'deki gençlerin ortak sesi olmak olduğunu kaydeden Dernek Başkanı Talha Ceylan, Manisa'da da gençleri bir araya getirmek, bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Ceylan açıklamasında, "Temel kuruluş amacı gençlerin sorun ve ihtiyaçlarını karar alıcılara iletmek, gençlerin kişilik ve liderlik yeteneklerini geliştirmesini sağlamak ve karar alma mekanizmalarına katılımını arttırmaktır. 4 yıl önce kurulan derneğimizin Manisa kolu kısa bir süre önce faaliyetlerine başladı. İlimizde ilk olarak 'Şehirden Çıktım Köye Projesini hayata geçirdik. Çalışmalarımız kapsamında Seyitli'de zor şartlar altında hizmet veren ilkokulu ile ana sınıfını yenilemek için kolları sıvadık. 32 gönüllümüzle birlikte okulumuzu boyadık, tamir ve tadilat çalışması yaparak kütüphanesine kitap desteğinde bulunduk. Çocuklarımızla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık. Tüm bu çalışmaları yaparken bizlere destek veren Yunusemre Belediyesi, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz" diye konuştu. - MANİSA