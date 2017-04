Unıcef'in 70. Yıldönümü Ankara'da Kutlandı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) gelenekselleşen gala gecesi, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi.



UNICEF'İN 70'inci kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle Başkent'te kutlandı. UNICEF Türkiye Milli Yönetim Kurulu Başkanı Tezer Kutluk'un ev sahipliği yaptığı kutlamaya; Türkiye'nin UNICEF İyi Niyet Elçileri şarkıcı Nilüfer, yazar Ayşe Kulin, oyuncu Kerem Bursin, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, büyükelçiler, yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı.



Kokteyl ve müzik dinletisi ile başlayan gece, UNICEF'in faaliyet ve görevlerinin anlatıldığı video gösterimiyle devam etti. Gecede açılış konuşması yapan UNICEF Türkiye Milli Yönetim Kurulu Başkanı Kutluk, Türkiye'de UNICEF Milli Komitesi'ni 1951 yılında Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından kurulduğunu hatırlatarak, Komitenin 1956 yılından bu yana da Türk ve dünya çocuklarına fayda sağlamayı amaçladığını ifade etti.



"UNICEF olarak çabamız her çocuğun eşit şartlara sahip olması"



"Savaş ve terörün gölgesinde zorlu bir dönemden geçiyoruz" diyen Kutluk, "Bu sıkıntılı dönemde tabii ki çocuklar için bir olmak çok daha önemli çünkü biz geleceğimiz olan çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF olarak çabamız her çocuğun eşit şartlara sahip olması. Dünyada o kadar çok çocuk temel haklarından mahrum ki, sizi bir an düşünmeye davet ediyorum. Sizin, her çocuk için dileğiniz ne olurdu acaba; sağlık, mutluluk, eğitim, oyun, umut? Benim her çocuk için dileğim çocukların sağlıklı olması ve hakkaniyetle yaşaması. Bu gece bize katıldığınız ve destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Türkiye çok eşsiz bir ülke"



UNICEF Türkiye Temsilcisi Duamelle ise UNICEF'in sadece Türkiye'de hem ofisi hem de komitesi olduğuna dikkat çekerek, "Bu anlamda Türkiye çok eşsiz bir ülke; bu özelliğinden dolayı da bize eşsiz fırsatlar sunuyor. Türkiye'de biz bu özelliklerden dolayı çocuklar için kendi uzmanlık alanlarımızla güçlü yanlarımızı bir araya getirip, çok daha iyi fırsatlar yaratabiliyoruz. Türkiye'de UNICEF'in mevcudiyetine baktığımız zaman tabii ki öncelikle Türk çocuklarının ihtiyaçlarını için UNICEF olarak çalışıyoruz ama buna ilave olarak diğer milletleri tabi çocuklar için de çalışıyoruz. Ayrıca şu da çok önemli Türkiye dünyada en yüksek sayıda mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke" ifadelerini kullandı.



Tezer Kutluk ve Philippe Duamelle UNICEF'in 70'inci yıldönümü anısına hazırlanan hediyeleri UNICEF'in Türkiye'nin İyi Niyet Elçilerine takdim ederken, gecenin ilerleyen saatlerinde Nilüfer'in vereceği konser basına kapalı olarak gerçekleştirildi.



UNICEF Türkiye Milli Komitesi



UNICEF Türkiye Milli Komitesi, sanayileşmiş ülkelerde kurulu olup, tüm dünyada UNICEF programları için fon sağlayan ve tüm çocuklar için daha iyi bir dünyanın mücadelesini veren 34 Milli Komiteden biridir. UNICEF Türkiye Milli Komitesi'nin amacı, Türk ve dünya çocuklarının ihtiyaçları ile ilgili kamuoyu bilinci oluşturmak ve özel sektör, gönüllü kişi ve gruplarla işbirliği yaparak, bağış toplayarak, UNICEF lisanslı ürünler satarak UNICEF'in yaptığı çalışmalara yardım etmektir. - ANKARA