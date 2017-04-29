Uluslararası Festivaller Birliği Toplantısı Aksaray'da Yapıldı

Uluslararası Festivaller Birliği 2017 yılı 1. Dönem Toplantısı bu yıl ilk kez Aksaray'da gerçekleştirildi. Aksaray Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden belediye yetkilileri de katıldı.



Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda bu yıl yapılacak olan festivaller ve Aksaray'ın tanıtımı masaya yatırıldı. Burada bir konuşma yapan Uluslararası Festivaller Birliği Başkanı Atilla İpek, amaçlarının kurumların yaptığı faaliyetleri daha verimli ve kazançlı hale getirerek yerel kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak olduğunu söyledi. İpek, "Belediyelerimizde yapılan kültürel etkinlikler, festivaller, bunların zenginleştirilmesi ve milli kültürümüzün daha ağırlıklı olarak yurt içi ve dünyada tanıtılması amacıyla hizmet eden belediyelerimize, valiliklerimize ve STK'larımızla birlikte organizeli bir şekilde çalışan derneğiz. Bugün de yılda 2 kere yaptığımız toplantımızın ilkini Aksaray'da gerçekleştiriyoruz. Biz, yerel kaynakların daha verimli bir şekilde kültürel aktiviteler ve festivallerde kullanılması, milli kültürümüzün öne çıkması noktasında çalışma yapan bir derneğiz. Bugün buradaki amacımız da Aksaray'ın daha iyi tanıtılması ve Aksaray ile ilgili farkındalık meydana getirmek. Bunu da inşallah bu toplantımızda gerçekleştirmiş olacağız" dedi.



Aksaray Belediye Başkanı haluk Şahin Yazgı ise, "Aksaray'da ilk defa gerçekleştirilen bu toplantı vesilesi ile bizler de yapmış olduğumuz çalışmalarda milli ve manevi değerlerimizi nasıl aksettirebiliriz? Festivaller yapıyoruz, bu festivalleri daha etkin nasıl kullanabiliriz? Bu işi 2003 yılında beri yapan çok değer verdiğim, kıymet verdiğim Erol bey, aynı zamanda Atilla beyin de içinde olduğu böyle bir organizasyon içinde bulunabilmek ve bu doğrultuda da yaptığımız çalışmalarda iş birliği içinde daha da güçlü neler yapılabilir, Aksarayımızın tanıtımı anlamında bize ne gibi bir katkısı olabilir? Aynı şekilde yapılacak olan diğer faaliyetlerde daha da etkin daha da güzel nasıl çalışabiliriz bunun bir toplantısını yapacağız. İnşallah misafirlerimize Aksarayımızı da gezdirip tanıtacağız. Böylelikle de bizler en iyi şekilde yapmış olduğumuz faaliyetlerde etkin olmaya çalışacağız" şeklinde konuştu. - AKSARAY