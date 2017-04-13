Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali Başlıyor

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali", 25 Nisan Salı günü Ankara'da başlayacak.



Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara DT'nin ev sahipliğinde 13'üncüsü düzenlenecek festival, tiyatro sanatına katkıda bulunmak, Türk tiyatrosunun dünya çocukları yoluyla yurt dışına açılımını sağlamak ve yurt dışında bu daldaki gelişmeleri takip etmek amacıyla gerçekleştiriliyor.



Festival, 30 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek ve bu sürede Türkiye'den 15, yurt dışından 8 olmak üzere toplam 23 farklı oyun sahnelenecek.



DT yöneticileri, sanatçıları, konuk tiyatro grupları ve farklı okullardan gelen yüzlerce minik sanatseverin 25 Nisan Salı günü Anıtkabir'i ziyaretiyle başlayacak festival, Devlet Tiyatroları Macunköy Tesisleri'nde birbirinden farklı etkinliklerle devam edecek.



Dünya tiyatroları çocuklar için başkente gelecek



Binlerce küçük hanım ve küçük beyin izleyeceği festivalde, İtalya, Rusya, İspanya, Kosova, Şili, ve Yunanistan'dan 8 yabancı grup ve Türkiye'den 10 yerli grup, 13 farklı sahnede 102 temsil verecek.



Festivalde, bu yıl İtalya'dan "Kütük Ev" ve "Hana ve Momo", Rusya'dan "Mutabor Sirki" ve "Mechanicus", İspanya'dan "Guguklu Saat", Kosava'dan "Bu Benim", Şili'den "Micromundo" ve Yunanistan'dan "Zürafa" isimli çocuk oyunları sahnelenecek.



DT ve Şehir Tiyatrolarının başarılı oyunlarının da yer aldığı festivalde, Ankara Devlet Tiyatrosu "Tiyatro Makinesi", "Alice Harikalar Diyarında", "Fırtına", "Canım Ailem", "Ben ve Sen" ve "Arkadaş", İstanbul Devlet Tiyatrosu "Savaş Çiçekleri", İzmir Devlet Tiyatrosu "Ayışığı Sirki", Van Devlet Tiyatrosu "İMBÖ", Adana Devlet Tiyatrosu "Ali Baba ve Kırk Haramiler", Trabzon Devlet Tiyatrosu "Define Adası", Erzurum Devlet Tiyatrosu "Sihirli Sirk", Bursa Devlet Tiyatrosu "Küçük Kara Balık", Antalya Devlet Tiyatrosu "Benim Güzel Pabuçlarım" ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tiyatroları "Hansel ile Gratel" adlı oyunları minik sanatseverlerin beğenisine sunacak.



Festivalde, ayrıca kukla ve gölge oyunu gösterileri, dans tiyatrosu, opera ve bale, müzikal ve atölye çalışmaları da yer alacak.



Hastanelerde tedavi gören çocuklara masal okunacak



"Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali" ile binlerce çocuğa ulaşmayı hedefleyen DT tarafından, festival coşkusunu her çocuğun yaşayabilmesi için hastanelerde tedavi gören çocuklara da "La Fontaine Masalları" okunacak ve hediyeler verilecek.



Devlet Tiyatroları, görme engelli çocuklara yönelik "Okuma Tiyatrosu" projesi ile "Bizim Balı Kim Yedi" adlı oyunu festival kapsamında sahneleyecek. Ankara DT sanatçılarının canlı seslendireceği oyunda, zaman zaman fiziksel efektler de dahil edilerek çocuklarda okuma alışkanlığının zenginleştirilmesi hedefleniyor.



Çocuk Esirgeme Kurumu ve Ankara DT iş birliğiyle düzenlenecek "Adım Adım Tiyatro Etkinliği" de festival kapsamında gerçekleştirilecek bir diğer sosyal sorumluluk projesi olarak yer alacak. Çocukların, sahnede yapılan provayı ve usta oyuncuların rol çıkarma çalışmasını izleyeceği projede, çocuklar rejisörün kendilerine vereceği mizanseni sanatçılarla sahnede uygulayacak.



Ayrıca, Ankara DT ve Serebral Palsili Çocuklar Derneğince sahneye uyarlanan "Dünya'ya Mesaj 2" adlı oyun, festival kapsamında tiyatroseverlerle buluşturulacak.



Tiyatroyu keşfet



Festivalde, "Tiyatroyu Keşfet" etkinliğiyle ise çocuklara bir oyunun başlangıç aşamasından sahnelenmesine kadar geçen süreyi gözlemleme fırsatı tanınacak. Böylece çocuklar, oyunun seyirciyle buluşma sürecine tanıklık edip, dekor ve kostüm atölyeleri ile diğer teknik atölyeleri ziyaret etme fırsatı yakalayacak.



Festivali bugüne kadar 250 bin çocuk izledi



"Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali", geçen 12 yılda 50 farklı ülkeden 102 farklı yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı binden fazla sanatçıyı ağırladı.



Festivalde, Türkiye'den özel tiyatrolar, şehir tiyatroları ve DT'nin oyunları dahil toplam 240 oyun sahnelendi ve 778 temsil gerçekleştirildi, oyunları 250 bin çocuk izledi.



Festival programıyla ilgili detaylı bilgi "www.devtiyatro.gov.tr" adresinden edinilebilecek.