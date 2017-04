Ülkü Ocaklarından 'Evet' Çağrısı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Balıkesir İl Başkanı Kürşat Can Ateş, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan anayasa değişikliği referandum unda evet diyeceklerini söyleyerek "Karar ve son söz Türk milletinindir, Unutmamalıyız ki bizim bu Ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez" dedi



Ülkü Ocakları Balıkesir İl Başkanı Kürşat Can Ateş 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan anayasa değişikliği referandum unda evet diyeceklerinin altının çizerek "Milletimiz uğruna binlerce evladını feda ettiği, türlü sıkıntılar çektiği kazanımları korumaya yeminlidir. Yeminimizin en yakın göstergesi demokrasiye ve iradesine sahip çıkan 15 Temmuz ihaneti karşısında verilen çetin mücadeledir. Milliyetçilik ve Demokrasiyi ikiz kardeş olarak tanımlayan anlayışımızda devletimiz ve milletimize karşı tertiplenen her türlü oyunu bozmaya yeminimiz vardır. FETÖ mensuplarının, şerefli Türk askerinin üniformasını bürünerek gerçekleştirdiği kalkışma milletin iman dolu sinesinde hezimete uğramışsa bu yemin sayesindedir. Eli kanlı ihanet örgütünce işgal kuvvetlerinin dahi bombalayamadığı Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanmış, teröre dünyayı dar eden Yiğit Özel Harekat polislerimiz hedef alınmış, tanklar Türk milletinin üzerine sürülmüş, emniyet müdürlükleri ve milli istihbarat yerleşkelerine saldırılmıştır. Fakat Türk milleti bir bütün halinde kenetlenerek tanklara geçit vermemiş, hainlere dur demiş, kurşunlara karşı etten duvar örmüştür" dedi. - BALIKESİR