Ukraynalı Turistlere "Su Takı" ile Karşılama

Muğla'nın Dalaman ilçesine gelen Ukraynalı turist kafilesini taşıyan uçak, su takı ile karşılandı.



Kiev kentinden havalanan Join Up Smart Voyaj Club firmasına ait charter uçakla gelen 168 yolcu için Dalaman Havalimanında tören düzenlendi. Yolcuları taşıyan uçak su takı ile karşılanırken, Ukraynalı misafirlere çiçek verildi ve ikramlarda bulunuldu.



Ukraynalı turistler, daha sonra kendilerini tatil yapacakları yerlere taşıyacak araçlarla havalimanından ayrıldı.



Söz konusu firmanın Ege Bölge Direktörü Kaan Şenbalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin Ukrayna için çok önemli bir yer olduğunu söyledi.



Firmanın 2016 Rusya krizinde öne geçtiğini ve pazarda yer sahibi olduğunu belirten Şenbalkan, "Bu sezon Ukrayna ve Beyaz Rusya'dan 25 bini Marmaris ve Dalaman'a, 25 bini de Bodrum olmak üzere 50 bin turist getireceğiz. Uçuşlar 25 Mayıs'tan sonra Ukrayna'nın 5 farklı bölgesinden, Beyaz Rusya'nın da bir bölgesinden devam edecek." dedi.



Şenbalkan, Türkiye ile Ukrayna arasındaki vizesiz seyahatin uygun kılınmasının ilişkileri kuvvetlendireceğine işaret ederek, uygulamanın bölgeden daha fazla misafir ağırlanmasını sağlayacağını kaydetti.