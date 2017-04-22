Ukrayna Aelita Dans Ekibinin Gösterisi Beğeni Topladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Ukrayna Aelita dans ekibi ile üniversite öğrencilerinin halk oyunları gösterisi ilgiyle izlendi.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu, Turizm Haftası dolayısıyla Atatürk Meydanı'nda dans ve halk oyunları gösterisi düzenledi.



Marmarislilerin yanı sıra turistlerin de ilgiyle izlediği Ukrayna Aelita ekibi, yöresel halk oyunlarının yanı sıra şarkılar seslendirdi. Programda, Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencileri de zeybek gösterisinin ardından çeşitli illere ait halk oyunları sergilendi.



Yüksekokul müdürü Zekeriya Bingöl, Ukrayna Gençlik, Aile ve Çocuk Daire Başkanı Ludmila Dorokhina ile Ukrayna dans ekibi sanat yönetmeni Aleksandra Tkachenko'ya etkinliklerine verdikleri katkıdan dolayı teşekkür etti.



Etkinliklerin toplumları birleştirici ve kültürleri bir araya getirici unsurlar olduğunu belirten Bingöl, "Dünyanın dört bir yanından gençleri bir araya getirmekten dolayı mutluyuz. Gençlerimizi bir adım öteye taşıyabilmek için sosyal etkinleri uluslararası boyutta devam ettireceğiz." dedi.



Ukrayna dans ekibinin Marmaris'te 2 gün boyunca kalacağı ve çeşitli etkinliklere katılacağı bildirildi.