Uganda'daki Kuş Gribi Salgını

Doğu Afrika ülkeleri Kenya ve Ruanda, Uganda'dan kümes hayvanları ve ürünleri ithal edilmesine yasak getirdi.



Kenya Tarım Kabine Sekreteri Willy Bett, düzenlediği basın toplantısında, kuş gribi nedeniyle komşu ülke Uganda'dan kümes hayvanları ve ürünleri ithalatının durdurulduğunu bildirdi.



Hükümetin, olası kuş gribi salgınlarına ve hastalıklara karşı gerekli tüm önlemleri aldığını belirten Bett, Kenya'da 32 milyon tavuğun risk altında olduğunu söyledi. Bett, ayrıca halkı, kuş gribi virüsünün bulaşma yollarına karşı da uyardı.



Uganda hükümeti geçen hafta, ülkedeki göçmen kuşlarda kuş gribi hastalığı görüldüğünü ve bunun bazı yerli kuş türleri arasında da yayıldığını bildirmişti.



Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da doğrulanan salgının kontrol altına alınabilmesi amacıyla Uganda'da acil önlem planı aktif hale getirildi. Ortaya çıkan kuş gribinin H5 virüsü taşıdığı kaydediliyor.



Öte yandan Ruanda resmi makamları da aynı gerekçeyle Uganda'dan kümes hayvanları ve ürünleri ithalatına yasak getirdiğini bildirdi.



Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün (OIE) son raporuna göre, kuş gribinin ölümcül virüslerinden H5 ve H7 türleri dünyada 28 ülkede görülüyor.