UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a Kötü Haber

UEFA, finansal fair play kriterleri soruşturması sonucunda, Beşiktaş ve Trabzonspor için gelecek sezon transfer ve futbolcu sayısındaki sınırlamanın devam edeceğini açıkladı. UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2016/2017 sezonu hedeflerini kısmen yerine getirdiği için, iki kulüp hakkında transfer ve futbolcu sayısındaki sınırlama uygulamasının süreceği bildirildi. İtalyan ekibi Inter'e de iki Türk takımı ile aynı sınırlamaların uygulanacağı ifade edildi. Açıklamada, Fenerbahçe'nin 2016-2017'de finansal hedeflerini tutturduğu ve anlaşma hükümleri gereğince sarı-lacivertli kulübün, 2019-2020 sezonu sonuna kadar izlenmeye devam edileceği belirtildi.



UEFA, Trabzonspor ve Fenerbahçe kulüplerine geçen yıl, finansal fair play kriterlerine uymadıkları gerekçesiyle kadro kısıtlaması ve para cezası vermişti. Beşiktaş'a ise 2015'te aynı sebeplerle kısıtlama getirilmişti.