UEFA, Beşiktaş ve Lyon'a 2 Yıl Ertelemeli 1 Yıl Men Cezası Verdi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lyon-Beşiktaş maçında taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle disipline giden iki takıma da cezalar kesildi. UEFA, Beşiktaş ve Lyon'a 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası verdiğini açıkladı.

BİR DAHA OLURSA İKİ TAKIM DA YANACAK

Yapılan açıklamada, 2 yıl içinde benzer olayların yaşanması halinde Lyon ve Beşiktaş'ın 1 yıl men cezası alacağı belirtildi. UEFA ayrıca Beşiktaş ve Lyon kulüplerine 100.000'er euro para cezası kesti. Beşiktaş yönetimi ise bu karara cuma günü itiraz edecek.

NE OLMUŞTU?

13 Nisan Perşembe günü Fransa'da oynanan maçın başlamasına dakikalar kala Lyon taraftarları sahaya inmiş, tribünlerde ise Beşiktaşlı ve Lyon'lu taraftarlar arasında büyük kavgalar çıkmış, çok sayıda futbolsever yaralanmıştı.

UEFA'nın kararının ardından 20 Nisan Perşembe günü oynanacak Beşiktaş - Lyon maçı bir kat daha önem kazandı. Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşmada olay yaşanması halinde UEFA, Beşiktaş'ın men cezasını uygulamaya geçecek.

AKILLARA 2012/13 VE FENERBAHÇE GELDİ

Daha önce 2012/13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar yükselme başarısı gösteren Fenerbahçe, 14 Şubat'ta Kadıköy'de oynadığı BATE Borisov maçında dışarıdan gelen havai fişekler nedeniyle UEFA'dan ceza aldı. 1 maç seyircisiz oynama cezasının yanında Fenerbahçe'ye 2 yıl içinde saha olayı yaşanması halinde, UEFA müsabakalarından 1 yıl men cezası verilmişti.